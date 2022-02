Premium Het beste van De Telegraaf

’Rauw’ in het Rembrandthuis: lichamen zonder opsmuk

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Jeroen Schokkin maakte van kaarsvet afgietsel van zijn eigen lijf.

De etsen van het pissende mannetje en het gehurkt plassende vrouwtje behoren tot de absolute publiekslievelingen van het Amsterdamse Rembrandthuis. De grote meester verbeeldde de twee schaamteloos en frontaal in een toch alleszins intiem moment. De prenten waren een van de inspiratiebronnen voor de nieuwe expositie Rauw, waarvoor dertien hedendaagse kunstenaars het menselijke lichaam, net als Rembrandt, zonder gêne of opsmuk tonen: gewoon zoals het is met al zijn onvolkomenheden. De kleine, sympathieke tentoonstelling is samengeteld door kunsthistorica Nathalie Maciesza, tevens communicatiemedewerker van het museum. „Ik wilde een realistisiche kijk op het menselijk lichaam bieden. In onze tijd worden wij overspoeld met beelden van hoe we eruit zouden moeten zien. In reclames, op tv, Instagram en andere sociale media worden ons vaak onhaalbare ideaalbeelden voorgehouden. Iedereen moet strak, slank en rimpelloos zijn. Met deze presentatie willen we een verfrissend en ontnuchterend alternatief bieden.”