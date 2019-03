Giovanca eert Diana Ross in nieuwe show

In de show neemt Giovanca het publiek mee langs alle periodes uit het leven van Ross. Zo komen zowel haar zanggroep The Supremes als haar succesvolle solocarrière aan bod. De ode aan Ross is van september 2019 tot en met mei 2020 te zien in theaters als De Oosterpoort in Groningen, Stadsschouwburg in Haarlem en De Kleine Komedie in Amsterdam. Kaartjes zijn al te koop.

Voor Giovanca is een eerbetoon aan Ross, die dinsdag 75 jaar wordt, een logische keuze. „Diana’s stem leerde mij dat er voor elk geluid en voor iedereen een plek is op de wereld. En zo is Diana Ross altijd een voorbeeld voor me geweest. Ik vind het heel bijzonder dat ik nu de kans krijg om haar te eren in deze nieuwe theatervoorstelling.”