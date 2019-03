Dries heeft advies voor Freek de Jonge

„Zijn staande interruptie tijdens het opening van het boekenbal, daar schrok ik wel een beetje van. Het grote probleem in ons land is dat men niet goed luistert naar wat iemand zegt. Als ik nou hier op de Albert Cuyp (markt in Amsterdam red.) ga vragen ’wat zegt die Freek daar nou’, dan ga je de gekste dingen horen”, begint Dries zijn verhaal.

De zanger vervolgt: „Je moet daar heel voorzichtig mee om gaan. Er is een hele grote groep mensen die zich onbegrepen voelt”, waarna hij toevoegt: „Ik kan me voorstellen Freek, dat jij niet meer helemaal goed aanvoelt wat er momenteel leeft in het land, dus mijn advies aan jou is, als je hier iets over wil zeggen, schrijf het dan op of schuif aan in een talkshow, maar ga niet plotseling staan schreeuwen, want zo kennen we je niet.”

Freek, die eerder al in het programma bekendmaakte open te staan voor een etentje met FvD-leider Thierry Baudet, reageert vrij luchtig en slaat het advies in de wind. „Dries, het gaat er niet zozeer om wat ik zeg, maar om wat de heer Baudet heeft gezegd naar aanleiding van zijn verkiezingsoverwinning en daarin bedreigt hij rechtuit en ronduit mijn kunstenaarsgroep en bedreigt vrienden van mij die in de journalistiek en wetenschap zitten. Het enige wat ik wil weten is: waarom zegt hij dat, wat bedoelt hij ermee en wat betekent het als hij straks de verkiezingen wint. Moeten wij monddood gemaakt worden?”, aldus Freek. Ook zegt hij voor Dries nog wel een paar adviezen te hebben.

