’Koeienparade met moeder Enzo Knol geen 1-aprilgrap’

Het ludieke plan komt van Kampen Marketing die met dit festijn de oude Hanzestad beter op de kaart wil zetten. De winnende koe krijgt de titel ’Miss Kampen 2019’. Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen nam zelfs een filmpje op dat hij twee dagen geleden op YouTube plaatste waarin hij de koeienparade aanprijst.

„Niemand gelooft ons”, verzucht citymarketeer Roeland Tammeling. „Iedereen denkt dat het een 1 april-grap is. Het leek ons juist zo leuk een keer een 1 april-achtig evenement te organiseren dat dan géén grap blijkt te zijn.” Ook de agent van Irma Knol bevestigt desgevraagd dat „het evenement zeer serieus is. Hier gaan we niet over liegen.”

De parade zou op maandagmiddag plaatsvinden op de Plantage in Kampen. Op Facebook en andere sociale media verdenken vele tientallen gebruikers de gemeente en Irma Knol tóch nog steeds van een 1 april-grap. Diverse ondernemers in Kampen hebben al speciale acties en aanbiedingen aangekondigd rond de ’Miss Kampen’-verkiezing.