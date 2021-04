’Pornovideo’s en FBI-onderzoek’: wat Hunter Biden in biografie verzweeg

Ⓒ Getty Images

Hunter Bidens recente autobiografie mag dan gepromoot worden als een open en eerlijk verhaal over zijn drugsverleden, de zoon van de Amerikaanse president heeft volgens Daily Mail de meest vunzige dingen onder het tapijt geveegd. Waar de Britse tabloid het weer onder vandaan haalde door nogmaals in de harde schijf van zijn laptop te duiken, nadat ze door forensisch onderzoek lieten controleren dat die echt van hem was.