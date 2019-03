Celine Huijsmans maakt debuut als omroepster

„Ik zit echt niet achter een bureau met een bloemstuk naast me”, vergelijkt Celine zich met de omroepsters van weleer. „Ik sta in een virtuele omgeving, er worden verschillende camerashots gemaakt en er komen ook foto’s en filmpjes tussendoor.” Celine omschrijft haar taak als ’ en beleving maken’ van de tv-avond. „Zodat een film of programma niet rauw op het dak van de kijker valt. Ik vind dat zelf ook leuker dan wanneer er geen intro aan vooraf gaat, zo ga ik bijvoorbeeld ook liever naar een bioscoop met inleiding voor de film.”

Celines intro’s kunnen bestaan uit weetjes of een kort gesprekje. „Als we in Voetbal Inside terugblikken op de wedstrijd Nederland-Duitsland, die op de sterfdag van Johan Cruijff werd gespeeld, hebben we bijvoorbeeld een terugblik met Wilfred Genee. Of als we Star Trek uitzenden, zetten we bijvoorbeeld de drie bekendste captains op een rij. Het doel is iets meer context te geven, kennis van kijkers op te frissen of een beeld te geven bij een programma.”

Aan het spelen

De Veronica-omroepster is vooralsnog drie keer per avond te zien. „Om 18.00 uur is het welkom heten en vertellen wat we die avond hebben. Om 19.45 uur komt een kleine update met wat meer achtergrond. En om 23.30 uur volgt een preview van de volgende dag. Die vind ik zelf ook heel fijn. Ik heb geen flauw idee wat er morgen op Veronica komt, maar als daar een leuk verhaal aan gekoppeld is, ben ik toch eerder geneigd te gaan kijken.”

Het is nog niet duidelijk of de huidige opzet gehandhaafd blijft. „Het zou zomaar kunnen dat er nog dingen veranderen. We zijn er nog volop mee aan het spelen.” Celine was van begin af aan betrokken bij het proces en vindt het een eer dat zij is gevraagd de omroepster en het gezicht van Veronica te worden. „Het is een zender die naadloos bij mij aansluit. Ik hou van sport, auto’s en ben een filmfanaat. Veronica is een beetje stoer, eigenwijs en nieuwsgierig. Dat past bij mij.”

Celine denkt dat de tijd rijp is voor een omroepster 2.0. „Het maakt de tv-avond persoonlijker, intiemer. Ik denk dat mensen dat juist nu kunnen waarderen.” De presentatrice hoopt dan ook dat andere zenders het voorbeeld van Veronica volgen. „Ik hoop dat het een groot succes wordt en dat ik later kan terugkijken en kan zeggen dat ik aan de wieg heb mogen staan van de omroepster nieuwe stijl.”