Omroep MAX is niet bezig met programma Matthijs van Nieuwkerk

Omroepbaas Jan Slagter liet eerder weten ervoor te pleiten dat Van Nieuwkerk terugkeert op televisie. In eerste instantie zet Slagter in op „een programma waarin Van Nieuwkerk zijn kant van het verhaal kan doen”, zo stelde hij tegenover het ANP. „Maar het lijkt me terecht dat hij daarna weer meer gaat doen op de Nederlandse televisie.” De NPO liet daarop weten het plan van Slagter „zoals altijd objectief” te beoordelen.

Van Nieuwkerk kwam eind vorig jaar in opspraak door een artikel in de Volkskrant over de angstcultuur op de redactie van zijn programma De wereld draait door. De televisiemaker besloot te vertrekken bij de omroep, omdat hij zich niet gesteund voelde na publicatie van het artikel.

’Blinde ambitie’

„Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk”, zei de 62-jarige televisiemaker toen. „Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De wereld draait door, toch mijn levenswerk, wankelt.”

Een commissie onder leiding van Martin van Rijn doet op dit moment onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum, onder meer naar de vermeende angstcultuur bij DWDD. De commissie zal naar verwachting in de zomer haar bevindingen en een bijbehorend actieplan delen.