Thomas Acda: ’Ik heb geen geld meer’

Op de vraag wanneer hij besefte dat hij de rest van zijn leven als artiest zijn geld willen verdienen antwoordt Thomas grappend tegenover Vice: „We speelden in Breda, en het was echt een slechte show. Toen JB met een solo bezig was, liep ik chagrijnig naar Paul toe en vroeg: ’Wat krijgen we hier eigenlijk voor, joh?’ Ongeveer vijfduizend gulden, zei hij. Leuk vak heb ik, en ik gedraag me maar, dacht ik toen. Maar, voor jouw lezers: ik heb geen geld meer! Alles is opgegaan aan drugs en scheidingen!”

Thomas vertelt dat een boekhouder in het verleden ruim 60.000 euro van hem heeft gestolen. „Ik ben wel een keer voor zestigduizend euro bestolen door een boekhouder. Ik was de rekeningen aan het ordenen, maar ik kon mijn bv-rekening niet vinden. Dus ik bel de bank, en die vertelden me dat ik geen bv-rekening had en dat ik gelijk met m’n boekhouder moest gaan praten. Ik dacht dat ik aan het sparen was voor de dag dat de belasting zou komen, maar in werkelijkheid was iemand anders dat geld aan het uitgeven.”

In hetzelfde interview laat de 52-jarige zanger weten dat hij met de inkomsten van het nummer Niet of nooit geweest op zijn 31ste meteen een huis afbetaalde. „Daarmee kon ik in een keer m’n huis afbetalen. Oké, een flatje was het. Maar dat leek me verstandig, ik had geen idee of ik ooit nog zo’n hit zou scoren. Maar dan had ik in elk geval een dak boven m’n hoofd”, aldus Thomas.

Hij scheidde in 2006 van zijn jeugdliefde Joanneke. In 2018 trouwde hij met Esmee Wekker.