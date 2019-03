Fernando Halman krijgt ereprijs van Aruba

Dat heeft gevolmachtigde minister Guillfred Besaril van Aruba maandag gemeld. De Arubaanse overheid reikt de prijs sinds vorig jaar een aantal maal per jaar uit aan Nederlanders met Arubaanse wortels. „Op deze manier willen we Arubanen die uitblinken en veel betekenen op een speciale manier in de schijnwerpers zetten”, aldus Besaril.

Halman kreeg de prijs uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst ter ere van de nationale feestdag van het eiland.

Pop Media Prijs

Het is de derde prijs in korte tijd die de 38-jarige Halman heeft ontvangen. De radiomaker, die onder meer de ochtendshow van FunX presenteert, kreeg in januari op Eurosonic Noorderslag de Pop Media Prijs 2018. Sinds 2009 presenteert Halman ’s ochtends het programma Start. Volgens de jury is zijn „autoriteit en enthousiasme onmisbaar voor hiphopliefhebbers in het algemeen en die van Nederlandse hiphop in het bijzonder.”

In december 2018 werd Halman bekroond met een speciale oeuvreprijs door de kinderzender Zapp. Hij is daar al tien jaar te horen als de voice-over.