Beau: ’Ik heb liggen tollen in mijn bed’

In Villa Pardoes beleefde Beau van Erven Dorens veel bijzondere momenten en lukte het hem niet altijd zijn tranen te bedwingen. Ⓒ Vincent TV Producties

Beau five days inside maakte Beau van Erven Dorens afgelopen jaar de gevierde man in televisieland en een tweede seizoen van de serie was dan ook slechts een kwestie van tijd. Maar ook deze keer bleek het lastig voor de presentator om het leed dat hij zag van zich af te laten glijden.