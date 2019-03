Dick Maas werkt aan filmproject in China

„Ik probeer al een half jaartje in China een script van mij van de grond te krijgen”, meldt de 67-jarige filmer aan Nu.nl. „Ik heb een aantal contacten in het land die interesse hebben.” Maar verder wil Maas niets kwijt over het project. „Het is een van de vele pannetjes die ik op dit moment op het vuur heb staan. Ik weet hoe zo’n verhaal een heel eigen leven gaat leiden als het toch niet doorgaat.”

Bekijk ook: Prooi erg goed bezocht in China

Maas probeerde de afgelopen jaren diverse projecten in Nederland te ontwikkelen, zoals de spionagekomedie Para en de horrorfilm Sint 2. Maar het is steeds lastiger om in Nederland geld te vinden voor grootschalige projecten. „In China zijn ze zeer welwillend om coproducties met het buitenland aan te gaan”, stelt hij. Als voorbeeld noemt hij de haaienfilm The Meg. „De film is deels gedraaid in China en er zitten naast bijvoorbeeld Jason Statham ook Aziatische acteurs in. Die constructie kan je op veel projecten toepassen.”

Remake mogelijk

Een mogelijkheid zou ook een remake van een van zijn vroegere hits als Flodder of Moordwijven kunnen zijn. „Ik heb de laatste jaren meerdere gesprekken gehad over een remake van Moordwijven. Al weet ik niet goed of dat verhaal zich zou lenen voor de Chinese markt. Ik ken het land eerlijk gezegd niet goed; ik ben er nog nooit geweest en heb mij nog niet echt in de cultuur verdiept.”

Zijn Prooi, die in de Nederlandse bioscopen relatief weinig bezoekers trok, ontpopte zich het afgelopen weekend in China tot megahit. De film trok in een paar dagen tijd meer dan een miljoen bezoekers. Maas durft niet te zeggen wat de aantrekkingskracht van zijn film voor specifieke Chinese bezoekers is. „Ik begrijp dat ze van spannende films houden, en dat ze Prooi mooi gemaakt vinden. Ik vond zelf wel dat Prooi aardig goed gelukt was. Maar dit enthousiasme verbaast zelfs mij, als ik eerlijk ben.”