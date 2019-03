Elton John onthult cover en titel biografie

De autobiografie heeft de titel Me gekregen. Een zwart-witfoto van Elton siert de cover van het boek. „Dit is de allereerste keer dat iemand dit ziet, behalve ikzelf natuurlijk. Dus ik hoop dat het jullie aanspoort om het boek te kopen als het in oktober verschijnt”, zegt Elton.

Me van Elton John komt op 15 oktober dit jaar uit. Eerder dit jaar komt er ook een biografiefilm over de Britse zanger uit, Rocket Man. In deze film spelen onder meer de Nederlandse acteurs Max Croes en Celine Schoenmaker een belangrijke bijrol.