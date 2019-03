Horrorregisseur Larry Cohen (77) overleden

De filmer was bekend van horrorklassiekers als Hell up in Harlem (1973), It’s Alive (1974) en Maniac Cop (1988). Hij begon zijn carrière in de jaren vijftig als scenarist van misdaad- en horrorseries op televisie; begin jaren zeventig maakte hij de overstap naar de regiestoel.

Uiteindelijk trok het schrijven Cohen toch meer. De Amerikaan tekende na 2000 nog voor hits als Cellular - met Chris Evans die toevallig de gegijzelde Kim Basinger aan de telefoon krijgt - en Phone Booth - waarin Kiefer Sutherland zakenman Colin Farrell gijzelt in een telefooncel.

Veel regisseurs in het horrorgenre deelden op sociale media hun verdriet over het verlies van Cohen. Shaun of the Dead-maker Edgar Wright bedankte Cohen op Twitter voor zijn ’inspirerende cultfilms’. Ook Joe Dante (Gremlins), Lloyd Kaufman (The Toxic Avenger), Don Coscarelli (Phantasm) en Mick Garris (Sleepwalkers) herdachten hun overleden collega.