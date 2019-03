Reese Witherspoon en Jennifer Aniston maken serie voor Apple

Witherspoon zal ook andere programma's gaan maken. Zij is niet de enige ster die haar naam aan Apple verbindt. Ook regisseur Sofia Coppola gaat een film draaien voor de nieuwe zender. In On The Rocks zullen onder meer Bill Murray en Rashina Jones te zien zijn.

Steven Spielberg gaat samen met NBC Universal de reeks Amazing Stories doen herleven. De serie was in de jaren tachtig populair. Octavia Spencer zal te zien zijn in de serie Are You Sleeping?, die gaat over een verslaggever van een podcast over onopgeloste misdrijven.

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer al deze nieuwe producties te zien zijn.