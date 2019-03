Oprah Winfrey maakt docu’s voor Apple TV+

„Het platform van Apple stelt mij in staat om te doen wat ik wil”, zei Oprah Winfrey over haar keuze. „Ik kan nu met mensen over de hele wereld in contact komen.” Over haar boekenprogramma zei ze: „Ik wil mensen verbinden met boeken.”

Apple TV+ is de langverwachte streamingdienst van Apple. Het concern heeft een hele rits aan sterren aan zich gebonden. Steven Spielberg gaat een remake maken van Amazing Stories. De serie was in de jaren tachtig populair. Ook Reese Witherspoon en Jennifer Aniston gaan voor de techgigant werken, net als Sofia Coppola. Voor Apple gaat ze de film On the Rocks maken. Bill Murray en Rashida Jones zullen daarin te zien zijn. Kumail Nanjiani gaat samen met zijn vrouw een serie maken over immigranten. De reeks gaat Little America heten. Ook komen de makers van Sesamstraat met een special programma voor de kleintjes. Daarin wordt ze alles over computers bijgebracht, aldus het bedrijf.