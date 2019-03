William Sadler keert terug in Bill & Ted 3

Eerder werd al bekendgemaakt dat ook hoofdrolspelers Keanu Reeves en Alex Winter hun rollen prolongeren in het tweede vervolg. Sadler speelde ook De Dood in het eerste deel uit 1991. Hij daagt het tweetal uit een aantal bizarre spellen te voltooien in ruil voor hun ziel. Uiteindelijk zijn Bill en Ted hem echter te slim af.

De film heeft als officiële titel gekregen Bill & Ted Face the Music. Het is de bedoeling dat de komedie in augustus 2020 in de bioscopen te zien is.

De twee Bill & Ted-films betekende de grote doorbraak van beide hoofdrolspelers. De oorspronkelijke scenaristen van deel 1, Chris Matheson en Ed Solomon, verzorgen ook het script van deel 3. De regie is in handen van Dean Parisot (Galaxy Quest).