Camilla kijkt uit naar baby van Meghan en Harry

Terwijl de Amerikaanse media de afgelopen dagen vooral oog hadden voor het feit dat het historische koninklijke bezoek, want het eerste in de geschiedenis, indruist tegen de anti-Cuba politiek en retoriek van president Donald Trump, wachtten de Amerikaanse toeristen op een kans iets te vragen over het vierde kleinkind van Charles. En dat terwijl de Britse ambassade op Cuba vooral aandacht wilde voor de verbetering van de betrekkingen.

De stadswandeling was bedoeld om te kijken naar de restauratiewerkzaamheden die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Die hebben Havana aantrekkelijker gemaakt voor buitenlandse bezoekers. Alleen uit Groot-Brittannië komen er jaarlijks 200.000 toeristen naar het eiland, een aantal dat wat Cuba betreft best nog omhoog kan.

Charles en Camilla hebben maandagavond een ontmoeting met de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Het is niet de eerste keer dat ze hem treffen. De opvolger van Raúl Castro was eind vorig jaar in Londen, waar hij ook op audiëntie ging in Clarence House, de residentie van prins Charles. Díaz-Canel lobbyt overigens al veel langer voor een staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe, maar tot nu toe heeft de Spaanse regering daarvoor nog geen groen licht gegeven.