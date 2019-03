Andy Warhols foto's van John Lennon te koop

De portretfoto's van Lennon werden in 1971 in zijn huis in Tittenhurst Park geschoten. De foto's waren al een tijdje in handen van Beatle-verzamelaar Geoffrey Giuliano en worden dinsdag geveild door Omega Auctions in het Engelse Newton-le-Willows. De plaatjes moeten naar verwachting zo'n 12.000 pond, omgerekend 14.000 euro, opleveren.

De foto's waren bedoeld voor de cover van Lennons soloplaat Image. Lennon koos echter voor een polaroidfoto van hemzelf gemaakt door zijn vrouw Yoko Ono.