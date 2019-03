’Justin Bieber hint op komst baby’

Bieber laat weten graag een ’te gek’ album te willen uitbrengen, maar eerst tijd voor zichzelf nodig te hebben. „Ik was als tiener en in mijn eerste jaren als twintiger alleen maar op tournee en jullie weten dat ik tijdens mijn laatste tour ongelukkig was. Ik verdien dat niet en jullie verdienen dat niet, want jullie betalen geld om naar mij te komen kijken terwijl ik niet alles kan geven.”

De 25-jarige zanger, die sinds 2015 geen album meer heeft uitgebracht, schrijft op Instagram: „Ik ben nu gefocust op het oplossen van problemen waar velen van ons mee kampen, zodat ik mijn huwelijk in stand kan houden en de vader kan worden die ik wil zijn. Muziek is heel belangrijk voor me, maar niets gaat voor mijn gezin en mijn gezondheid.” Iets wat bij veel van zijn fans de wenkbrauwen doet fronsen, want voor zover bekend is Justin (nog) geen vader. Een van de vele reacties van de fans is dan ook: „Zei hij nou vader? Heb ik iets gemist?”, en: „Er zijn mini-Justins en mini-Haileys op komst.”

Eerder werd al bekend dat Justin en zijn vrouw Hailey het trouwfeest hebben uitgesteld vanwege de psychische problemen van de zanger, terwijl ze in september 2018 al zijn getrouwd.