KEES VERSLUYS: PECHVOGEL van de SHOWBIZZ!

Met zijn Mary Jane is Kees Versluys al een kwart eeuw samen. Het waren de vijfentwintig jaren wel... wat hén allemaal is overkomen!

Hij deed als PAUL ANKA mee aan de SOUNDMIXSHOW, maar had liever ELVIS willen zijn. Tijdens zijn optreden gutste het bloed over zijn gezicht. Vijfentwintig jaar later zit het zanger KEES VERSLUYS (53) nog steeds niet mee. Over werk heeft hij niet te klagen, maar net toen deze maand zijn nieuwe single uitkwam, belandde hij zwaargewond in het ziekenhuis!