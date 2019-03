Nicolas Cage gaat weer trouwen

Over Erika is niet erg veel bekend. Ze is visagiste en heeft in ieder geval sinds april een relatie met Nicolas. De twee werden toen samen gespot tijdens een vakantie in Puerto Rico.

De acteur trouwde in 1996 voor het eerst, met vakgenote Patricia Arquette. Het stel ging zes jaar later uit elkaar. In 2002 stond Nicolas opnieuw voor het altaar, nu met Lisa Marie Presley. Drie maanden later vroeg hij een scheiding aan. Zijn meest recente huwelijk was met Alice Kim. Met haar was hij twaalf jaar getrouwd. Het paar heeft samen zoon Kal-El van dertien. Nicolas heeft ook nog een zoon uit een andere relatie, de nu 28-jarige Weston.