Vrijgelaten A$AP Rocky laat van zich horen

Hij heeft een foto van zichzelf geplaatst met in het bijschrift een uitbundig dankwoord voor alle steun die hij kreeg ten tijde dat hij al meer dan een maand in de Zweedse cel zat. "Uit de grond van mijn hart wil ik al mijn fans, vrienden en iedereen van over de hele wereld bedanken die mij heeft gesteund in de afgelopen weken. Ik ben onbeschrijfelijk dankbaar hiervoor. Het was een hele zware en nederig makende ervaring. Ik wil ook de rechtbank bedanken dat ze mij Bladi en Thoto terug hebben laten gaan naar onze familie en vrienden. Nogmaals dank voor alle liefde en steun", schrijft A$AP Rocky.

Onder anderen acteur Dwayne Johnson reageerde met ’Kom naar huis naar je familie broer’ en ook Pharell Williams stuurde zijn zegeningen naar A$AP Rocky.

Vechtpartij

Rakim Mayers, of wel A$AP Rocky, werd dinsdag 2 juli gearresteerd in het centrum van Stockholm. Hij en een paar leden van zijn crew raakten betrokken bij een vechtpartij en Mayers werd aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling. In een opgedoken filmpje is te zijn hoe hij, zijn bodyguard en een aantal andere teamleden een man in elkaar slaan. Uit de video blijkt ook de rapper en zijn team werden geprovoceerd.

Op het moment dat Mayers al twee weken vastzat hadden meerdere sterren zoals Nicki Minaj en Justin Bieber zich uitgesproken tegen de arrestatie. Ook werd een petitie in het leven geroepen voor de vrijlating van de rapper. Honderdduizenden mensen zetten daar hun handtekening onder.

Onderhandelaar

Op een gegeven moment gingen Kim Kardashian en haar man Kanye West zich met de zaak bemoeien. Zij kregen via de adviseur en schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, voor elkaar dat Trump zich met de zaak ging bemoeien. Via Twitter eiste hij de vrijlating van Mayers en toen dat niet hielp belde hij met de Zweedse premier. Ook dat mocht niet baten.

De rechtszaak tegen Mayers begon dinsdag 30 juli en heeft drie dagen geduurd. Trump stuurde voor de tweede en derde zittingsdag een gezant naar Zweden om te onderhandelen over de vrijlating van de rapper. Robert O'Brien is een specialist in het oplossen van gijzelingssituaties.

Eis

Op de tweede zittingsdag heeft Mayers een verklaring afgelegd over de gebeurtenis. Hij zei dat hij doodsbang was tijdens de vechtpartij en zei dat het enkel om noodweer ging en dat hij de situatie probeerde te de-escaleren. Het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) reageerde daar vrijdag onverbiddelijk op. Volgens het OM was het gebruikte geweld "buitensporig" en is een celstraf "onontkoombaar". De eis is zes maanden cel.

De rechtbank in Stockholm besloot vrijdag, aan het einde van de derde zittingsdag dat A$AP Rocky zijn vonnis in vrijheid mag afwachten. Naar verwachting is de uitspraak op 14 augustus. Persbureau Reuters heeft een foto gedeeld van de privé-jet die de rapper naar huis zou brengen.

