Voogdij-akkoord Rob Kardashian en Blac Chyna

Opvallende afspraak in de overeenkomst, die TMZ in handen heeft, is dat Rob geen alimentatie meer hoeft te betalen aan zijn ex. Tot voor kort moest hij 20.000 dollar (bijna 18.000 euro) per maand overmaken aan Chyna. In de nieuwe situatie delen de twee alle kosten voor Dream.

Rob en Chyna kregen begin 2016 iets met elkaar en kondigden in april van dat jaar hun verloving aan. Enkele weken later maakte het model bekend dat ze zwanger was van Rob, de jongere broer van Kim Kardashian. Dream werd in november 2016 geboren, enkele weken later ging het stel al uit elkaar.