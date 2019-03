William Spaaij heeft vrede met single zijn

Toch zit Spaaij alles behalve bij de pakken neer, bekende hij. De musicalster vroeg als verzoeknummer Haven’t Met You Yet van zanger Michael Bublé aan. „Dit nummer is lekker opzwepend en maakt een soort innerlijke vrolijkheid in mij los”, vertelde Spaaij. „Maar dit nummer staat ook voor het feit dat er niets mis is aan single zijn.”

Volgens de acteur wordt er vaak gedaan alsof het hebben van een relatie het ultieme doel is. „Mensen die single zijn worden vaak als ’eenzaam en alleen’ gezien. Maar het idee dat er nog wat kán komen, dat er elke dag iemand de hoek om kan lopen die je partner kan worden, is ook een hele fijne staat van zijn.”

Reis

Spaaij heeft twee lange relaties gehad. De musicalster had vijf jaar een relatie met Noortje Herlaar, zijn tegenspeelster in Mary Poppins. Daarna was hij anderhalf jaar samen met musicalster Daisy Duin.

Het tweetal maakte in januari 2018 via Facebook bekend uit elkaar te gaan. Spaaij stelde toen dat „het leven een reis is” die mensen weliswaar alleen bewandelen, maar „er is natuurlijk niets zo heerlijk als om die reis met iemand anders te delen.”