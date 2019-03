Cardi B klaagt vloggers aan

Volgens de aanklacht die de muzikante indiende heeft Latasha Kebe in de afgelopen veertien maanden zeker 23 clips opgenomen waarin ze Cardi beledigt. In de papieren noemt de rapper specifiek een video waarin de vlogger stelde dat het kind van de toen zwangere Cardi verstandelijke problemen zou hebben vanwege drugsgebruik van de rapper tijdens de zwangerschap.

De andere vlogger, Starmarie Ebony Jones, zou in haar video's hebben verklaard dat Cardi een prostituee is en soa's overdraagt. In de rechtbankdocumenten stelt Cardi dat ze beide vrouwen de kans heeft gegeven hun video's te verwijderen voordat ze naar de rechtbank stapte.