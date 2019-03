Zanger Kees Versluys opnieuw in ziekenhuis

„Ik heb ongelooflijk veel pijn doordat er nek- en rugwervels zijn beschadigd”, vertelt Kees die in 1993 in een klap beroemd werd als ’PAUL ANKA’ in de Sounmixshow van HENNY HUISMAN. Ook daar had hij toen pech. Tijdens zijn live-optreden werd hij geraakt door de camera-kraan en het bloed liep over zijn gezicht. In een interview met PRIVÉ vertelt hij vandaag over de andere tegenslagen in zijn leven.

Ook nu zit het hem dus tegen: „Ik was weer opgenomen omdat ik zelfs een slokje water niet binnenhoud en ze bang zijn voor uitdroging. Zeven optredens heb ik moeten cancellen, net in de tijd dat mijn nieuwe single Vanaf Vandaag uit is, waarvoor we met een mooie clip alles uit de kast hebben gehaald.”