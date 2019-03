Sergey Lazarev kijkt niet meer naar bookmakers

„Kijk niet naar de bookmakers”, waarschuwt Sergey op de site van het songfestival. De zanger weet er zelf alles van toen hij tijdens zijn eerdere deelname in 2016 als een van de favorieten voor de zege de finale in ging. „Ik weet nog dat iedereen naar me toe kwam en zei dat ik zou gaan winnen, voor 100 procent. Ik wist dat het veel te vroeg was om dat te zeggen en dat alles nog kon gebeuren. En ik had gelijk.”

Sergey werd uiteindelijk derde achter Oekraïne en Australië. Dit jaar wil de Rus van niets weten als het gaat om de bookmakers. „Ik ga niet kijken en ik wil ook niet horen wat anderen over mij of over mijn optreden zeggen. Ik wil tot het einde bij mezelf blijven zodat ik zeker van mezelf ben en er vertrouwen in heb.”

Rusland komt uit in de tweede halve finale op 16 mei, dezelfde als Nederland.