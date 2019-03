Sinan Can trekt ruim achthonderdduizend mensen met nieuwe programma

Ⓒ ANP

Een groot aantal mensen was maandagavond benieuwd wat Sinan Can doet. De documentairemaker, die vanwege zijn passieve houding in Wie is de Mol? met de hashtag #watgaatsinandoen trending topic was, wist met zijn nieuwe NPO 1-programma Sinan zoekt de klas van Elias 802.000 kijkers te trekken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.