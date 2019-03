Kehlani bevallen van dochter

Kehlani kondigde het nieuws zelf aan op Instagram. „Onze engel is dit weekend gezond gearriveerd, ze is perfect”, aldus de zangeres, die vertelt dat ze thuis is bevallen zonder pijnmedicatie, een ongebruikelijke keuze in de VS. Ze schrijft bij een foto van een babydekentje dat ze niet veel wil posten omdat ze wil rusten en met haar familie wil zijn, „maar ik wilde wel even iedereen bedanken die ons heeft gesteund en lieve berichten heeft gestuurd terwijl we wachtten op Adeya.”

De 23-jarige maakte in oktober bekend dat ze zwanger was. „Ik ben altijd heel open geweest over mijn persoonlijke leven, dus dit was heel moeilijk om geheim te houden”, schreef ze bij een foto waarop ze haar babybuik toonde. „Ik droom er al van moeder te worden sinds ik heel erg jong was. Mijn doel is altijd geweest ooit een groot, gezond, gelukkig gezin te hebben.” Ze vertelde daarbij niet wie de vader was, later bleek ze iets te hebben met haar gitarist, Javaughn Young-White, die dan ook de vader van Adeya is.