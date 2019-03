Serie The Resident krijgt derde seizoen

Momenteel worden, ook in Nederland op Fox, de laatste afleveringen uitgezonden van het tweede seizoen van de show, waarin Matt Czuchry en Emily VanCamp de hoofdrollen hebben. The Resident draait om een groep artsen in het fictionele Chastain Park Memorial Hospital in Atlanta. Naast hun persoonlijke sores, komen in de serie ook bredere issues als de invloed van de farmaceutische industrie en de bureaucratie achter de schermen van het ziekenhuis aan bod.

Fox maakte tegelijkertijd ook bekend dat het dramaserie 9-1-1 een derde seizoen geeft. Die show draait om het personeel van nooddiensten als ambulance en brandweer in Los Angeles. 9-1-1, van Glee- en American Crime Story-bedenker Ryan Murphy, is momenteel niet in Nederland te zien.