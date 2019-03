Sam Feldt toegevoegd aan line-up We Are Electric

Eerder was al de komst van onder meer The Chemical Brothers, Disclosure, Oscar and the Wolf, Nina Kraviz, Netsky, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Alan Walker en San Holo aangekondigd.

De vijfde editie van We Are Electric Weekender vindt dit jaar plaats op 5, 6 en 7 juli op historisch landgoed Velder in Boxtel. Woensdag om 19.00 uur begint de kaartverkoop.