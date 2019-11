Zayn Malik vertrok zonder afscheid bij One Direction

Een van de redenen waarom Zayn de boyband verliet, was zijn podiumangst en de moeite die hij had met de enorme bekendheid. Hoewel hij solo verder ging, worstelt hij daar nog steeds mee. „Hij was absoluut de beste zanger van ons allemaal. Maar om dan op een punt te komen dat je niet meer het podium op durft te stappen? Dat is echt heftig.”

Liam wilde graag contact zoeken met Zayn, maar wist niet goed hoe. „Ik wilde niet dat hij het gevoel had dat hij het allemaal alleen deed of dat wij het op hem hadden voorzien. Wij waren de enige mensen die wisten wat er aan de hand was”, zegt de zanger. „Maar het bereikte een punt dat ik niet meer wist waar ik moest beginnen. Ik hoop dat hij goede mensen om zich heen heeft, maar ik denk niet dat het op dit moment iets is dat wij kunnen oplossen.”

Ook tussen de vier overgebleven zangers, die een paar maanden na Zayns vertrek voor onbepaalde tijd uit elkaar gingen, was het niet altijd even gezellig. „Ik denk nog steeds aan dingen die er zijn gezegd die ik nu anders zou doen, maar dat hoort ook bij het opgroeien. In One Direction zitten leek meer op een soort schoolplein - ik noem het ook wel de One Direction-universiteit. Iedereen heeft wel eens spijt van dingen die hij heeft gezegd op een feestje, maar het verschil is dat bij ons de hele wereld meekeek.”