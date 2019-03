Chiel Harten bedankt voor steun na aanval

„Tevens gaat onze dank uit naar de hulpdiensten, de agenten en het ambulancepersoneel”, vervolgen Chiel en zijn familie in de verklaring. „Ook willen we iedereen bedanken voor de steun en sterkte wensen. En het mentale support.” Chiel focust zich nu vooral op rust en zijn herstel. „Wat hij moeilijk vindt door dit onrecht. Echter is dit wat nu wat het meest nodig is.”

Chiel werd vrijdag in Amsterdam door vier mannen beroofd van zijn horloge en in elkaar geslagen. De presentator, die foto’s deelde van zijn verwondingen, liep hierdoor een gebroken neus, een hersenschudding en letsel aan zijn oog op. De openlijk homoseksuele Chiel riep op het bericht te delen om op te staan tegen zinloos geweld. Volgens de presentator was hij vanwege zijn seksualiteit een „makkelijk doelwit.” De politie onderzoekt de zaak nog, de familie roept getuigen dan ook op zich te melden.

