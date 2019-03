Beau van Erven Dorens 'in gesprek' met RTL over talkshow

„Je ziet dat ik aan het glimlachen ben. We zijn in gesprek”, zo laat hij in de ochtendshow van Mattie en Marieke op Qmusic weten. Mocht hij iets op de late avond gaan doen bij RTL, wil Beau dat niet ten koste van alles laten gaan. „RTL Boulevard, Beau Five Days Inside en Het Rotterdam Project zou ik allemaal nooit willen opgeven. Dat zijn dingen die heel diep in mijn hart zitten en waar ik ontzettend veel plezier in heb. Ze zijn ook gewoon belangrijk voor mij en ook voor de mensen voor wie ik dit allemaal doe.”

Beau verving in de zomer van 2017 Humberto Tan bij RTL Late Night. Hij werd uiteindelijk niet gevraagd als zijn opvolger, dat werd Twan Huys, en daarover was de presentator erg telerugesteld. ,,Toen Erland Galjaard belde en zei: 'Ik heb Twan Huys gevraagd' vond ik dat ontzettend jammer.”