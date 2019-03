’Heidi Klum gespot met babybuikje’

Heidi en haar zestien jaar jongere verloofde Tom Kaulitz waren maandag aanwezig op een gala in Hong Kong en daar werden ze door de aanwezige pers gefotografeerd. De Duitse wordt ook van de zijkant op de gevoelige plaat vastgelegd en dan is duidelijk te zien dat onder haar strakke, zwarte jurk een bolling zit. Ook op foto’s van de voorkant is duidelijk een buikje te zien.

Heidi en de Tokio Hotel-gitarist hebben het nieuws nog niet officieel bevestigd. Het model heeft al vier kinderen uit eerdere relaties. Met Flavio Briatore heeft ze dochter Leni (14), met zanger Seal kreeg ze Henry (12), Johan (11) en Lou (8).

Heidi en Tom verloofden zich vlak na kerst.