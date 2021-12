Jussie Smollett schuldig bevonden aan valse aangifte, gaat in hoger beroep

De Empire-acteur hield ook afgelopen week in de rechtszaal vol dat hij in januari van 2019 slachtoffer werd van een aanval door twee mannen, die daarbij scheldwoorden voor homo’s gebruikten en ’MAGA’ zouden hebben geroepen, een afkorting van voormalig president Donald Trumps slogan Make America Great Again.

De aanklagers stelden echter dat hij de aanval in scène heeft gezet, vermoedelijk om aandacht te krijgen die zijn carrière zou helpen. De twee ’daders’, broers Abimbola en Olabinjo Osundairo, lieten in hun getuigenis weten dat Smollett hen 3500 dollar heeft betaald om hem in het zicht van een beveiligingscamera klappen te geven en een galgenlus om zijn nek te hangen.

De officiële aanklachten tegen de acteur vielen allemaal onder het verstoren van de openbare orde en draaiden om liegen tegen de politie. Hij werd schuldig bevonden aan de vijf aanklachten rond verklaringen vlak na de ’aanval’, maar vrijgesproken van een zesde geval dat een maand later zou hebben plaatsgevonden.

Kans op gevangenisstraf

Smollett kan een gevangenisstraf van maximaal drie jaar krijgen en een boete van 25.000 dollar. Voor de rechtszaak begon gingen de meeste experts ervan uit dat de acteur, die geen strafblad heeft, geen celstraf zou krijgen. Maar nu hij in de rechtbank een verhaal heeft herhaald dat door de jury als onwaarheid is bestempeld, is volgens hen de kans dat hij wel een tijdje moet zitten toegenomen. De rechter heeft nog niet aangekondigd wanneer de straf van Smollett wordt bepaald. Tot die tijd is hij op borgtocht vrij.

Ondertussen heeft Jussie Smollett aangekondigd in hoger beroep te gaan. Zijn advocaat Nenye Uche liet dat donderdagavond weten aan CBS Chicago.

Uche zei daarbij alle vertrouwen te hebben in het hoger beroep van de Empire-acteur, die volgens hem in de media al was veroordeeld voordat het proces überhaupt was begonnen. Op de vraag op welke gronden het beroep zal worden aangevraagd, antwoordde Uche: "Als ik die lijst moet voorlezen, sta ik hier over tien uur nog".