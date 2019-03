Mandy Moore emotioneel op Walk of Fame

West hield een toespraak en gaf de actrice een foto van hen samen. „We hadden niet grotere tegenpolen kunnen zijn toen we elkaar ontmoetten”, blikte de acteur terug in zijn speech. „Ik droeg slecht doordachte kleding en eyeliner, had een twijfelachtig kapsel en zat in een garage-punkband, of wat het ook was. En jij deed het geweldig als popster en je had prachtig, lang blond haar. Ik probeerde je te laten luisteren naar The Clash en The Ramones, en hoewel je niet echt interesse had, deed je er wel lief over.”

De twee werden goede vrienden tijdens de opnamen. „Niet alleen was deze film op elke mogelijk manier een fantastische belevenis, het gaf me ook de kans om voor deze fantastische vrouw te vallen”, vervolgde de acteur. „Mandy, je bent echt een parel, je glimlach is ongelooflijk - echt, de kamer licht op als je binnenwandelt - je energie is onweerstaanbaar en je hebt een enorm groot hart. Ik kan niet trotser zijn, en ik kan niet gelukkiger voor je zijn. Ik hou van je.”

De 34-jarige Moore, die nu een van de hoofdrollen speelt in de serie This is Us, hield zelf ook een toespraak. Hierin vertelde ze onder meer over haar beschuldigingen van emotionele mishandeling en intimidatie aan het adres van haar ex-man Ryan Adams. „Recent ben ik op een nieuwe manier in mijn kracht gekomen”, zegt de actrice, die vorige maand naar buiten kwam met het nieuws. „Ik begin eindelijk te snappen en eigen te maken wie ik ben. En ik voel me heel gelukkig.”