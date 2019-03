Keane komt na zeven jaar met nieuwe plaat

Tijdens de adempauze van Keane bracht frontman Tom Chaplin twee soloplaten uit. Bandlid Tim Rice-Oxley, pianist en songwriter, werkte ondertussen ook aan eigen werk. Toen Tom de liedjes hoorde die Tim had geschreven, besloten de mannen weer samen de studio in te gaan met later ook de rest van de band. „Voor mij was het een van de meest persoonlijke en kwetsbare collecties van nummers die ik ooit heb gehoord”, zegt de zanger. „Ik werd er als het ware door aangetrokken. Het voelde als een verhaal dat ik kon helpen vertellen.”

Het nieuwe materiaal voor het vijfde studioalbum zal waarschijnlijk ook al te horen zijn tijdens de Europese shows die eerder dit jaar werden aangekondigd. Keane doet ook Nederland aan. De Engelse band staat op 9 juni op het Hello Festival in Emmen en op 7 september op Live on the Beach in Scheveningen.