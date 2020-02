Matthijs van Nieuwkerk: ’Ik merkte dat er een eind aan kwam’

„Elke dag live een talkshow maken en presenteren, daarbij ook nog geplaagd door mijn onvermoeibare wens om zo origineel mogelijk te zijn, ik merkte dat er een eind aan kwam’, aldus de 59-jarige presentator.

Van Nieuwkerk kreeg eerder aanbiedingen van RTL en Talpa. ,,Ik heb getwijfeld. Het gras is groen aan de andere kant van de heuvels en er werken ook daar zeer inspirerende mensen. Maar ik kreeg een plannetje voor een zaterdagavondprogramma, en ik denk dat de ingrediënten en smaken die ik daarbij wil gebruiken vooral bij de publieke omroep passen. We kennen elkaar goed. En dat is niet voor niks.”

Onvermoeibare wens

,,Ik heb daar lang over nagedacht en misschien is dat maar goed ook, want het daagde mij uiteindelijk langzaam maar zeker dat ik niet meer voor een langere periode zo intens wil werken. Elke dag live een talkshow maken en presenteren, daarbij ook nog geplaagd door mijn onvermoeibare wens om zo origineel mogelijk te zijn, ik merkte dat er een eind aan kwam. Ik hijs de zeilen en verlaat de woeste baren op weg naar iets rustiger water.”

Van Nieuwkerk kiest voor vrije tijd in plaats van geld. „Geld is trouwens voor mij nooit de belangrijkste reden geweest bij de keuze voor werk. Dat was het dus ook niet toen ik zes jaar geleden bij de publieke omroep bleef. Als ik een goudzoeker was geweest, werkte ik al zeker tien jaar bij de commerciële omroep.”

Bekijk ook: Matthijs van Nieuwkerk doet aan mijn moeder denken

De regelmatige discussie over zijn salaris heeft hem niet bovenmatig gestoord. „Ik praat natuurlijk liever over de programma’s die ik maak. Maar goed, bij publiek geld hoort een politieke verantwoording. Dat vind ik trouwens ook. Als je meer dan gemiddeld werkt, meer dan gemiddeld succes hebt en meer dan gemiddeld voor een zender betekent mag je meer dan gemiddeld verdienen. Die logica is nu afgeschaft”, zegt hij tegen het AD.

Van Nieuwkerk heeft ook ambities om in België aan de slag te gaan. De jaarlijkse Top 2000 á Go-Go gaat gewoon door.

Bekijk ook: Ook Matthijs hint op vertrek