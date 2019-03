Exen Chris Pratt en Anna Faris willen samen op vakantie

„Chris en ik hadden het er laatst nog over dat ons doel is om gezamenlijke Thanksgiving-etentjes te organiseren”, zegt de actrice, die samen met Chris een 6-jarige zoon heeft. „Het koesteren van wrok is niet iets wat Chris en ik doen en we willen er natuurlijk voor zorgen dat Jack gelukkig is en dat wij daarnaast gelukkig zijn en elkaar steunen. Ik weet dat we dit fantasie-idee van ’Vieren we samen kerst? Gaan we met z’n allen op vakantie?’ kunnen nastreven.”

De acteur gaf zijn ex zelfs een waarschuwing dat hij zijn nieuwe vriendin Katherine Schwarzenegger ten huwelijk ging vragen. Anna gaf hen haar zege en herinnerde hem eraan dat ze bevoegd trouwambtenaar is. „Ik denk dat we onder alle ’ontkoppelomstandigheden’ goed en respectvol met elkaar omgaan en dat er veel vriendelijkheid en liefde is. En ik weet dat we naar dat ultieme doel kunnen gaan”, zegt ze over het samen op vakantie gaan en de feestdagen vieren. „Ik weet dat het suf en optimistisch klinkt, maar dat is wat ik wil.”

Anna is dankbaar voor de relatie die ze nu met Chris heeft. „Hij is een geweldig mens”, zegt ze. „Ik ben heel dankbaar dat we zo close zijn en ik weet dat we allebei het beste willen voor elkaar: geluk.”