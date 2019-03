IMAX-film over maanlanding naar Nederland

Buzz Aldrin Ⓒ AP

Vijftig jaar na de historische stap van Neil Armstrong op de maan is een film over die missie in de bioscoop te zien. Het gaat om de IMAX-documentaire Apollo 11, die bestaat uit de originele beelden van de ruimtevaartorganisatie NASA. Vanaf 21 mei draait de film in het Omniversum in Den Haag, op een scherm van 840 vierkante meter met 36 luidsprekers.