Josh Radnor steekt de draak met How I Met Your Mother

Op de foto toont de acteur een dvd van de serie uit zijn collectie. In plaats van de titel How I Met Your Mother staat er ’How I stretched a 15 minute story into 9 f*cking years’ gefotoshopt, oftewel: hoe heb ik een verhaal van 15 minuten over een serie van negen seizoen uitgesmeerd?

De Amerikaanse serie liep van 2005 tot en met 2014 en is tegenwoordig ook op Netflix te zien. Het verhaal gaat over Ted Mosby (Josh Radnor), die zijn twee kinderen in het jaar 2030 'eventjes' het verhaal wil vertellen over hoe hij hun moeder heeft ontmoet. Zijn 'trip down memory lane' begint in 2005 en voert hem langs talloze exen en vrouwen die dichtbij kwamen, maar nooit de ware voor Ted bleken.