Onrust Israël donkere wolk boven songfestival

„Op dit moment is alles rustig. Er is niet veel gebeurd”, aldus een woordvoerder van KAN tegenover The Jerusalem Post. Volgens de zegsvrouw is er geen plan opgesteld voor eventuele raketaanvallen tijdens het songfestival.

De EBU houdt de situatie in Israël nauwlettend in de gaten. „Veiligheid en beveiliging zijn altijd van groot belang voor de EBU”, aldus de organisatie in een statement. „We blijven samenwerken met KAN en de Israëlische autoriteiten om het welzijn van iedereen te beschermen die zich voorbereidt op het deelnemen aan het songfestival in mei.” De EBU ging tegenover de Post niet in op de vraag of er een noodplan klaar ligt.

Oorlog

Israël begon maandag met het uitvoeren van aanvallen op doelen van de Palestijnse Hamasbeweging in de Gazastrook. Het is een vergeldingsaanval nadat in de nacht van zondag op maandag een raket was ingeslagen in een woning in het Israëlische dorp Mishmeret. Volgens het leger van Israël is de raket afgeschoten van een positie in handen van Hamas.

In het geval van het uitbreken van een oorlog tussen Israël en Hamas, lijkt verplaatsing van het songfestival naar een nieuwe locatie bijna onmogelijk vanwege organisatorische redenen. In de 63-jarige historie van het liedjesfestijn is er ook nog nooit een editie afgeblazen.

Postcard

Het songfestival vindt plaats van 14 tot 18 mei in Tel Aviv. Israël verwacht dan veertig delegaties, honderden journalisten en duizenden toeristen, maar ook nu zijn er al diverse voorbereidingen bezig. Hoewel het songfestival nog ver weg lijkt, zijn momenteel al diverse afgevaardigden in Israël.

De deelnemers nemen deze weken hun zogeheten postcard-filmpje op, de promotieclipjes die worden uitgezonden tijdens het festijn. Vorige week was Neerlands hoop Duncan Laurence naar Tel Aviv afgereisd en momenteel zitten onder anderen Michael Rice (Groot-Brittannië), Keiino (Noorwegen) en D-Moll (Montenegro) in Israël.