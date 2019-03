Echtgenote: Deze REGELS gelden voor Wayne Rooney

Een insider vertelt aan The Sun om welke voorwaarden het gaat: hij moet stoppen met zijn gameverslaving en meer tijd besteden aan haar en aan hun vier zoons. Dat laatste simpelweg door minder tijd in zijn videogamekamer door te brengen, maar ook door vaker met haar en zoons Kai (9), Klay (5), Kit (3) en Cass Mac (1) als gezin te eten.

En verder wil ze ook dat ze tijd met z’n tweetjes doorbrengen. Volgens de bron heeft Coleen er nog steeds een rotsvast vertrouwen in dat Wayne in staat is om zijn ’kinderlijke’ gewoontes te veranderen.

Net als bij de vorige huwelijkscrisis is het stel deze week er even tussenuit, dit keer naar Barbados. Het moet de markering zijn van een nieuwe start. De zoveelste, dat wel. Het is namelijk niet voor het eerst dat Wayne met een vrouw werd gespot op een manier die geruchten op gang bracht over wat er tussen hen zou spelen.

Crisis

Anderhalf jaar geleden begon hun relatie barsten te vertonen toen hij met partygirl Laura Simpson (30) in haar VW Beetle reed. Dat hij daarbij drie keer harder reed dan toegestaan, leverde hem een rijverbod en taakstraf op, zijn aanwezigheid in de auto van een andere vrouw dan zijn eigen, een huwelijkscrisis.

In februari werd de DC United-voetballer opnieuw gespot tijdens een tien uur durend drankgelag waarin hij shotjes zat weg te tikken met barmeisje Vickie, terwijl zijn vrouw thuis zat in hun huis in Washington. In eerste instantie eiste Coleen dat hij naar een verslavingskliniek ging. Ze nam het hem kwalijk dat hij hun gezin weer negatief in het nieuws bracht. Toch zou Wayne de crisis hebben bezworen door haar ervan te verzekeren dat hij vooral met vrienden aan het drinken was en niet met het meisje.

Het huwelijk mag daarmee voorlopig gered zijn, als manlief zich niet aan de regels houdt van Coleen, is het alsnog: over en uit.