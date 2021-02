Monica Geuze werd beroofd van Rolex

De beroving gebeurde in de garage onder haar huis. „Ik heb toen ooit bedacht: ik wil een Rolex kopen als ik dusdanig veel abonnees heb op YouTube”, vertelt ze aan haar gesprekspartner en goede vriend Kaj Gorgels. „Nou, vervolgens had ik dat horloge. Ik denk dat ik het misschien een jaar had en toen ben ik dus beroofd.”

Op dat moment besloot Geuze dat ze geen dure spullen meer ging aanschaffen. „Je wilt jezelf nooit onveilig voelen, dat staat nooit gelijk aan mooie spullen”, vertelt ze. „En toen dacht ik: ik ga het gewoon nooit meer doen, want het heeft gewoon geen zin.” Haar liefde voor dure spullen borrelde echter toch weer op en Geuze bleef designerspullen kopen.

In december werd de YouTuber slachtoffer van poging tot inbraak in haar huis in Vinkeveen. Er werd toen niets meegenomen, maar er is wel een uur lang iemand in haar huis geweest. Na die inbraak besloot Geuze al haar designertassen te verkopen. „Ik heb er nog steeds last van”, vertelt ze over de inbraak. „Ik ben nog steeds, als ik uit de auto stap, bang om naar de deur te lopen. Dus ja, wat is het waard.”