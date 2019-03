Justin Bieber trekt van leer tegen Hailey-hater(s)

De volger met het account ’Jailey (de samentrekking van Justin en Hailey, red.) is a joke’ beweert dat Justin Bieber niet echt verliefd is op Hailey en alleen maar met haar trouwde uit wraak op Selena Gomez. Ook schrijft de volger dat Hailey op haar beurt alleen maar met Shawn Mendes ging voor de roem. Bovendien noemt hij Hailey een racist.

Justin laat het er deze keer niet bij zitten en gaat flink tekeer tegen de volger. „Je bent onvolwassen”, begint hij meteen. „Het feit dat je een account hebt dat eraan gewijd is mijn vrouw te dissen is absoluut absurd.” Ook noemt Justin iedereen ’kwaadaardig’ en kinderachtig die denkt dat hij ’zijn hele leven toewijdt aan zijn huwelijk’ alleen maar om zijn ex terug te pakken. „Een logisch persoon praat of denkt niet op deze manier. Je zou je moeten schamen.”

Kwetsende berichten

Vervolgens zet hij de zaken nog even helder uiteen. „Ik hield en houd absoluut van Selena, en ze zal altijd een plekje in mijn hart houden, maar ik ben tot over mijn oren verliefd op mijn vrouw en zij is absoluut HET BESTE dat me is overkomen, punt.”

De wereldberoemde artiest laat ook weten dat hij nooit meer zal reageren op dit soort berichten, omdat hij ze überhaupt geen aandacht wil geven, maar dat dit een waarschuwing is aan iedereen die hem en Hailey kwetsende berichten sturen als ’Selena is beter voor hem’ of ’Hij gaat toch altijd weer terug naar Selena’. „JULLIE HEBBEN GEEN IDEE VAN MIJN LEVEN EN WAT goed is voor me.”

