Opnames nieuwe tv-serie noodgedwongen in eigen land

Ⓒ Michel van Bergen

„Welkom in Belfast!” Met een weids gebaar laat regisseur/schrijver Willem Bosch de set van The Spectacular zien. Met dichtgetimmerde ramen, graffiti, vuilnis in hoeken en gaten en een uitgebrande auto. Even later klinkt er ’actie’, gevolgd door ’ratatatatatatatata’: de politie raakt in vuurgevecht met de IRA. De bedoeling was deze scènes in Ierland op te nemen, maar het werd de haven van IJmuiden.