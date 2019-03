Aanklachten tegen Jussie Smollett vervallen

Volgens de staatsprocureur Kim Foxx heeft zij de aanklachten laten vallen omdat Jussie hooguit een taakstraf zou hebben gekregen bij een veroordeling en dat heeft hij al eens gedaan, dus ’heeft het geen zin hem te vervolgen’. TMZ kan evenwel geen documentatie vinden van de taakstraf die Smollett al gedaan zou hebben.

De afspraak is wel dat Smollett zijn borgsom van tienduizend euro niet terugkrijgt. Een kleine opoffering voor de mogelijke gevangenisstraf van 48 jaar die hij volgens Daily Mail had kunnen krijgen op basis van de aanklachten. In eerste instantie was dat er een, maar de jury telde elke keer dat Smollett volgens hen loog, een nieuwe aanklacht erbij op, waardoor er zestien overtredingen lagen, die elk goed waren voor drie jaar celstraf.

De politie van Chicago heeft furieus gereageerd. Zij hebben het gevoel dat er meer speelt dan Kim Foxx naar buiten brengt.

’Homofobie’

Jussie Smollett werd aangeklaagd nadat hij aangifte had gedaan van een racistische en homofobe aanval op hem, maar later gingen er geruchten dat hij de overval in scene gezet zou hebben. Volgens zijn advocaten is hij echter slachtoffer van laster. Zij kraaien dan ook victorie. „Jussie en vele anderen zijn beschadigd door deze oneeerlijke acties. Vandaag zijn alle aanklachten vervallen en is zijn staat van dienst weer schoon.”

Volgens hen werd de Empire-acteur, die intussen van de serie ontslagen is, vals beschuldigd door het publiek, waardoor er een ’ongepaste haast was om te veroordelen’. „Jussie is opgelucht dat deze situatie nu achter hem ligt en hij kijk ernaar uit zich weer te focussen op zijn familie, vrienden en carrière.”

De vraag is of hij nog een carrière heeft; dat hangt ook af van wat de makers van de Empire-serie doen met de uitkomsten. Zij schreven de acteur na de beschuldigingen uit de serie. Ook droogden de aanbiedingen die de acteur kreeg gauw op na de beschuldigingen.