Familie Avicii begint stichting

De Tim Bergling Foundation ’zal zich in de eerste plaats focussen op de mensen en organisaties die zich bezighouden met psychische problemen en zelfmoordpreventie’. Dit valt te lezen in een aankondiging, waarin ook vermeld wordt dat de stichting zich in zal zetten voor het veranderende klimaat, ontwikkelingshulp, natuurbescherming en bedreigde dier- en plantensoorten.

’Tim wilde een verschil maken. Een stichting in zijn naam is onze manier om hem te eren en iets met zijn gedachtengoed te doen”, aldus de familie in de verklaring.

De dj overleed op 28-jarige leeftijd in Oman. Vermoedelijk maakte hij zelf een einde aan zijn leven. Avicii kampte daarvoor met depressies en gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2016 met toeren omdat het te zwaar voor hem werd.