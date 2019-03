Hologrammen Orbison en Holly samen op podium

De Rock ’n’ Roll Dream Tour doet in oktober een aantal steden in Ierland en het Verenigd Koninkrijk aan waar de hologrammen van Orbison en Holly, onder begeleiding van een echte band en met geremasterd geluid, te zien en te horen zullen zijn. Orbison’s zoon Roy Jr. is blij met het initiatief. „Mijn vaders muziek betekende veel voor ons en voor miljoenen fans wereldwijd”, laat hij in een statement weten. „Om zijn legendarische liedboek weer te openen en zijn stem weer in concertzalen te kunnen horen is een allesoverstijgend en gelukkig gevoel.”

Orbison en Holly werkten in het echt ook al een paar keer samen. „Hoe ontzettend cool is het dat deze twee geweldige vrienden nu zo rond de wereld kunnen touren?”, aldus Roy Jr.

De Europese Rock ’n’ Roll Dream Tour trapt af in het Ierse Dublin op 7 oktober. Daarna gaat de hologrammenshow langs onder meer Manchester, Liverpool en Londen. De kaartverkoop start op vrijdag 29 maart.